Rodrigo Chagas sinaliza estreia de reforços, mas não revela time

Rodrigo Chagas nunca foi de fazer grandes mistérios, mas está caprichando na dose para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador do Vitória não deu pistas do time que vai enfrentar o Guarani na sexta-feira (28), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Nesta quarta-feira (26), durante a única entrevista concedida na intertemporada realizada pelo elenco rubro-negro neste mês de maio, o comandante rubro-negro foi estrategicamente evasivo nas respostas quando o assunto era a escalação. Apenas sinalizou que ao menos um dos cinco jogadores recém-contratados que estão à disposição irá começar entre os titulares.

"A gente já tem uma equipe formada para estrear na próxima sexta. Com certeza vamos ter aí algum desses que chegaram há pouco tempo", afirmou Rodrigo Chagas. São eles: os volantes Lucas Silva e Pablo Siles, o meia Bruno Oliveira , além dos atacantes Guilherme Santos e Samuel Granada. O lateral direito Gabriel Inocêncio chegou ao clube lesionado e precisou passar por cirurgia.

Após três semanas observando os reforços, Rodrigo Chagas aprovou o desempenho apresentado por eles nos treinamentos. "Bom. Bastante satisfatório. Tivemos tempo para entender o modelo de jogo do clube, com minhas ideias. (...) São jogadores que vieram para melhorar a qualidade da equipe. Espero que a gente possa formatar a melhor equipe e que os resultados possam vir", projetou.

Após a eliminação na fase classificatória do Campeonato Baiano, lamentada no último dia 5, o Vitória não teve mais jogos a disputar e pôde focar todas as atenções na Série B do Brasileiro.

"Foi um período bom para que os atletas recém-chegados pudessem conhecer o modelo de jogo, nossa ideia. Foi importante para aplicar nos dias de treino. Ter um equilíbrio ofensivo, defensivo, para que eles pudessem conhecer. E os que já conhecem puderam trabalhar muito mais para que a gente possa repetir jogo a jogo", avaliou Rodrigo Chagas.

Os jogos contra o Internacional, válidos pela terceira fase da Copa do Brasil, serão disputados em 3 e 10 de junho. A primeira partida será no Barradão, às 19h, e a segunda no Beira-Rio, às 21h30.

Apesar do sigilo de Rodrigo Chagas quanto ao time que vai entrar em campo contra o Guarani, os jogos disputados no começo da temporada apontam que a posição de meia-armador é a mais carente. Soares e Eduardo, recém-recuperado de lesão, são as opções que já estavam à disposição anteriormente. Bruno Oliveira, contratado junto à Caldense é a nova alternativa para a função.

O lado direito do ataque também ainda não dono. Vico e Ygor Catatau foram os que mais passaram pela posição até aqui. O primeiro está lesionado e o segundo à disposição. Recém-contratado, Guilherme Santos está na briga, assim como Wesley.

Uma possível escalação para o jogo de estreia teria Ronaldo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, Cedric e Bruno Oliveira (Eduardo); Ygor Catatau (Guilherme Santos), Samuel e David.

"Nós temos uma equipe dando continuidade ao processo, rápida, de muita dinâmica, muita intensidade. É um campeonato longo e tenho certeza que a gente vai ter alcançar nosso objetivo no final. Temos procurado o que temos idealizado no clube, que é uma equipe jovem, mesclada, com alguns jogadores ou vários jogadores experientes, para ter equilíbrio e os resultados que imaginamos", projetou Rodrogo Chagas.