Rodrigo Hilbert faz punheta de bacalhau na TV e testa maturidade dos brasileiros; veja

Sábado, 25 de dezembro, 9h45. Enquanto muitos brasileiros ainda acordavam da ceia de véspera de Natal, o apresentador Rodrigo Hilbert já estava no programa É de Casa (Rede Globo/TV Bahia) fazendo uma 'punheta de bacalhau' . O prato, que é tradicional de Portugal, ficou em segundo plano já que a internet provou que não tem maturidade para acompanhar a receita que tem esse nome ambíguo.

Muitos usuários da rede social associaram o nome do prato à prática masculina e o nome de Rodrigo foi parar no topo dos assuntos mais comentados do microblog. Veja algumas reações:

Como estamos na 5ª série mas também sentimos fome, segue abaixo a receita da punheta de bacalhau do Rodrigo

Ingredientes:

300g de lascas de bacalhau dessalgado

1/2 cebola roxa (cortada bem fininha)

2 dentes de alho

Cheiro-verde

Azeitonas pretas

Azeite

Modo de preparo:

Desfie o bacalhau dessalgado com as mãos e regue com azeite. Acrescente cebola, alho, cheiro-verde picado e as azeitonas. Misture bem. Coloque mais azeite e sirva com pão torrado.

Para seguir a tradição de Portugal, esquente os pães dormidos (do dia anterior) no forno, molhando levemente para que fiquem com as cascas crocantes. Corte-os transversalmente ao meio e retire o miolo, cavando um buraco. Preencha a cavidade com a punheta de bacalhau e sirva a seguir.