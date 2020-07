Rodriguinho celebra momento no Bahia e gol diante do Botafogo

Na ausência de Gilberto, vetado pelo departamento médico do Bahia após sofrer pancada no joelho, o meia Rodriguinho assumiu a função de balançar as redes adversárias.

Contra o Botafogo-PB, na noite deste sábado (25), o camisa 10 marcou o segundo gol do triunfo tricolor por 3x1, que classificou o time para a semifinal da Copa do Nordeste. Foi a segunda vez que Rodriguinho marcou nos dois jogos que fez após a pandemia e ele comemorou o desempenho.

"Feliz de poder ter a possibilidade de estar em campo, consegui ajudar os meus companheiros tanto fazendo gols, como taticamente. Sabemos que a sequência de jogos é pesada e temos mais três jogos para, se Deus quiser, conseguir conquistar esse título", disse o meia.

Chamado de 'Reidriguinho' pela torcida, ele brincou sobre o apelido e afirmou que se sente feliz com o bom momento no clube.

"Fico feliz pelo apelido, já vinha de um tempo, mas é bom poder estar resgatando e dando alegrias para a torcida do Bahia. Espero que as coisas continuem acontecendo e a gente possa conquistar os resultados", afirmou.

Com a classificação à semifinal da Copa do Nordeste, o próximo compromisso do Bahia pelo Nordestão vai acontecer na quarta-feira (29), às 19h30. A CBF ainda vai detalhar os estádios das semifinais.

Já pelo Baianão, o tricolor tem duelo neste domingo (26). O clube recebe o Fluminense de Feira, em Pituaçu, às 16h, e precisa de um empate para se garantir nas semifinais do estadual.