Rodriguinho é regularizado na CBF, mas ainda demora para estrear

O meia Rodriguinho foi regularizado como jogador do Bahia na CBF ao ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quinta-feira (20). No entanto, apesar de apto no aspecto contratual, ele ainda vai demorar um pouco para estrear no Esquadrão.

Por dois motivos: não está pronto fisicamente nem inscrito na primeira fase da Copa Sul-Americana.

É pelo torneio continental que o Bahia fará seu próximo jogo, na Quarta-feira de Cinzas (26), contra o Nacional, no Paraguai. O tricolor venceu por 3x0 na Fonte Nova e pode perder até por três gols de diferença desde que não seja a devolução do 3x0, resultado que leva a decisão para os pênaltis. Se classificar, será possível incluir novos jogadores entre os 30 inscritos.

Depois do Nacional, o compromisso seguinte é o Ba-Vi pelo Campeonato Baiano, dia 1º de março, no Barradão. No entanto, o tricolor disputa o estadual com a equipe de aspirantes.

Assim, a estreia de Rodriguinho tende a ser contra o Confiança, no dia 7 de março, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, na Fonte Nova. Os 15 dias de intervalo até a partida serão utilizados pelo jogador para retomar a forma física.

“Ele está chegando bem, estava treinando. Só precisa saber quando o departamento de preparação física vai nos entregar. Acho que ainda vai demandar alguns dias, mas está fininho, magrinho, motivado. Parou uma semana em função da rescisão dele com o anterior clube (Cruzeiro), agora é dar devidamente a carga de trabalho para que ele esteja na melhor forma e possa estrear com naturalidade no time”, afirmou o treinador Roger Machado.