Rodriguinho elogia atuação do Bahia, mas cobra melhor finalização

O Bahia bateu o América-RN neste sábado (14), em uma Arena das Dunas vazia, por 2x0 - os gols foram de Élber, no primeiro tempo, e Juninho Capixaba, no segundo. Com o resultado, o Esquadrão se garantiu nas quartas de final da Copa do Nordeste, com uma rodada de antecedência.

A partida marcou a estreia de Rodriguinho como titular tricolor. E o meia foi justamente um dos destaques do time no triunfo. Apesar de ter uma atuação elogiada, o camisa 10 cobrou o Bahia nas finalizações.

"Feliz por poder ter jogado quase 90 minutos, ter suportado bem, com intensidade. Foi um jogo bom para o Bahia, conseguimos ter posse de bola, criar várias oportunidades. Temos que nos cobrar um pouco mais na finalização, para não sofrer no final do jogo, algumas bolas de perigo ali do América-RN, bolas paradas", disse Rodriguinho.

"Concentrar cada vez mais para que possamos fazer nosso trabalho da forma que vem sendo feito. E poder matar o jogo assim que necessário, né? A equipe está de parabéns pelo triunfo de hoje e vamos continuar e seguir na luta", seguiu.

Sobre seu desempenho em campo, o meia comemorou. "Fiquei muito feliz com a minha atuação e com a atuação da equipe inteira também. Conseguimos, apesar de estádio vazio, de ser um jogo meio morno, colocar nossa vontade em campo, para que a gente pudesse classificar logo. Isso foi um ponto muito positivo. Conseguimos trabalhar a bem bola, rodar bem, criar oportunidades. Temos que matar o jogo, como falei antes, para que a gente não sofra tanto. Para que a gente possa ter uma partida mais sólida, mais tranquila. E a equipe está de parabéns por tudo que apresentou. Agora, a gente vai continuar trabalhando para que as coisas possam evoluir mais".

A Arena das Dunas estava sem público por uma punição do STJD ao América-RN e não por conta do novo coronavírus. Mas a pandemia fará o Bahia duelar com o Náutico, sábado (21), às 16h, com os portões da Fonte Nova fechados - caso o duelo não seja remarcado. Rodriguinho deu sua opinião sobre o cenário.

"Complicado, mas é necessário, pela atenção que temos que ter. As autoridades estão vendo o que é melhor para todo mundo. A gente vai ser forte, independente do lugar que seja, a equipe vai jogar com a mesma seriedade. Lógico que a gente queria o apoio do nosso torcedor, mas, se não tivermos, a gente vai ter que saber que estamos representando eles dentro de campo e ter a mesma seriedade sempre".