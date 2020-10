Rodriguinho volta aos treinos e pode ser opção na Sul-Americana

O Bahia voltou aos treinos de olho na segunda fase da Copa Sul-Americana e pode ganhar reforço importante para o duelo contra o Melgar, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no estádio Nacional, em Lima, capital do Peru.

Durante a atividade desta segunda-feira (26), na Cidade Tricolor, a novidade foi a presenaça de Rodriguinho no campo. Recuperado da fissura que sofreu no pé após receber pancada durante a derrota para o Athletico-PR, por 1x0, o meia voltou a trabalhar com os companheiros e pode ficar à disposição de Mano Menezes.

???????? O homem tá voltando! Meia Rodriguinho iniciou trabalho no campo nesta manhã #BBMP pic.twitter.com/jgqYWDfVFe — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 26, 2020

Durante o treino, Mano Menezes fez uma atividade tática na qual esboçou o time que vai ser titular no confronto com os peruanos. O treinador também testou possíveis mudanças.

Contra o Melgar, o Bahia vai poder contar com atletas que não jogaram a primeira fase, quando o Esquadrão passou pelo Nacional-PAR. Jogadores como Elias, Ramires, Anderson Martins e o próprio Rodriguinho foram inscritos na competição internacional.

Logo depois da partida em Lima, o Bahia volta ao Brasil para encarar o Santos, no domingo (1º), em jogo que será disputado na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. Para esse confronto, Mano poderá contar com os atacantes Rossi e Élber, que cumpriram suspensão na última rodada.

Nesta terça-feira (27), o Bahia volta a treinador no CT Evaristo de Macedo. Na quarta (28), o elenco faz o último trabalho em solo baiano e logo depois embarca para o Peru.