'Roger alertou', diz Lucas Fonseca sobre bola aérea do Botafogo

A primeira derrota do Bahia no Brasileirão foi com gosto de que o time poderia ter saído de campo com os três pontos. Diante do Botafogo, na noite desta quinta-feira (2), no Engenhão, o tricolor levou a virada em apenas seis minutos e viu o time alvinegro reverter a situação desfavorável.

Para o zagueiro Lucas Fonseca, um dos mais experientes do elenco, o tricolor pagou pela desatenção, já que Roger Machado já havia alertado sobre a forte bola aérea do adversário.

"O professor Roger (Machado) atentou a gente para as qualidades deles, fomos infelizes em alguns lances. Mas os gols que a gente fez foram do trabalho que ele (Roger) passou. Temos que parabenizar o time do Barroca também, e sabemos que não podemos ter erros nos jogos da Série A", explicou.

Companheiro de Lucas na defesa e autor de um gol na partida, Ernando reforçou o coro. Segundo ele, os jogadores sabiam que as bolas pelo alto seriam perigosas durante o duelo.

"Nós sabíamos que o Botafogo tem uma média de gols muita alta na bola parada e, mesmo sabendo dessa força que eles têm, tomamos o gol. Depois tivemos erros capitais, não poderíamos ter tomado gols tão rápidos. No segundo tempo a gente voltou melhor e valeu o espírito de luta, sabemos que o Campeonato Brasileiro é difícil, fizemos um bom jogo contra o Corinthians, já temos mais um jogo no domingo e temos que ver o que erramos para melhorar", analisou.

O Bahia agora volta as atenções para o duelo contra o Avaí, domingo (5), às 19h, na Fonte Nova. Nestsa sexta-feira (3), o tricolor volta a Salvador e, no sábado (4) ,faz o único treino antes do duelo.