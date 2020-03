Roger exalta desempenho do Bahia: 'Atuamos bem em 90% do jogo'

O Bahia não enfrentou dificuldades para ganhar do América-RN, neste sábado (14), na Arena das Dunas, pela Copa do Nordeste. Com gols de Élber e Juninho Capixaba, o Esquadrão aplicou 2x0 no anfitrião e avançou às quartas de final da competição, com uma rodada de antecedência.

O técnico Roger Machado avaliou a atuação do tricolor e destacou a superioridade do time.

"Sabia que a vitória nos daria possibilidade de classificar, acima de tudo, com uma pontuação que pudesse nos levar à primeira colocação. Foco dividido em duas competições, depois de resultado importante, conquistar triunfo, três pontos. Atuamos bem em 90% do jogo", disse.

"Se você imaginar que vai dominar o adversário o tempo todo, o adversário conseguiu crescer no começo do segundo tempo, onde, de três zagueiros, saiu com linha de quatro e teve como atacar melhor em profundidade. Depois a gente controlou. Segundo gol saiu nos acréscimos para determinar o triunfo. Fizemos um jogo consistente, mais um belo jogo, principalmente taticamente, que prezo bastante", continuou.

A partida marcou a estreia de Rodriguinho como titular. O camisa 10 atuou por quase 90 minutos e foi eleito o melhor do jogo. A boa performance em campo fez o jogador ganhar elogios de Roger Machado.

"A gente tem buscado um jogador para essa posição. Um companheiro para o Gilberto. Alguém que possa não só ter como figura o jogo de articulação, mas que também seja envolvido no jogo, possa estar perto da área ou dentro dela. Rodrigo tem familiaridade com essa característica. E também consegue ser esse jogador quando necessário, quando o artilheiro não balança a rede, que a gente tenha mais opções, como hoje. Ele fez bela partida, assim como entrou bem na última, se movimentou bem, sabe ocupar bem os espaços, entende bem as movimentações e posições de onde tem que pegar a bola com mais conforto. No nosso modelo, não teve dificuldade em se adaptar".

Quem também foi aprovado pelo treinador foi o lateral Juninho Capixaba, que fez o segundo gol do triunfo e deu assistência para Élber abrir o placar.

"Comentei: 'Se eu não te transformar em um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, eu largo'. Quando contratamos, assim como Zeca, queríamos um jogador para articular o jogo principalmente. A dúvida que gerou em cima dele era a questão dele na linha. Porque a gente sabia o que ofensivamente ele podia no oferecer. Adaptação à linha de marcação encaixou perfeito. Protege bem linha, evita bola nas costas, rápido, bom no um contra um. Faz tenha muito aprendizado e vai crescer. Assim como poderia ser o Juninho [o melhor jogador da partida], por vezes, quem não tem brilho do jogo para o torcedor, mas, taticamente e tecnicamente, conduz e dá a direção do jogo. Costumo dizer que o nome volante é porque ele que dá direcionamento do time".