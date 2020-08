Roger lança projeto para financiar livros de autores negros

Técnico do Bahia, Roger Machado vai financiar um projeto para lançar livros de autores negros e indígenas. De acordo com site UOL, o objetivo é lançar 50 livros nos próximos cinco anos.

O projeto recebeu o nome de 'Canela Preta' e pretende publicar, ainda em 2020, os 10 primeiros livros da coleção Diálogos da Diáspora. Os livros vão chegar ao mercado com valor acessível para a população carente.

De acordo com Roger, o projeto foi motivado pela dificuldade para encontrar no mercado literatura com autores e personagens negros.

"Quando minhas filhas eram pequenas, eu procurava livros para elas, de literatura infanto-juvenil, com autores e personagens negros, e tinha dificuldade e encontrar. Essa inquietação cresceu quando li o livro da Chimamanda Adichie que fala do perigo da história única, como é prejudicial o país quando a história é contata só por um lado, o lado que detém os meios da produção do conhecimento", disse Roger Machado ao UOL.

Roger Machado tem sido um dos principais ativistas na luta contra o racismo e por mais espaço para os negros no futebol de outras camadas da sociedade.

No ano passado, ele foi condecorado com a medalha Zumbi dos Palmares, honraria dada pela Câmara Municipal de Salvador pelo destaque do treinador na luta contra o racismo.