Roger Machado elogia atuações de Saldanha e Flávio contra o Ceará

Roger Machado não escondeu a frustração com o fato do Bahia ter deixado escapar o triunfo contra o Ceará nos acréscimos do jogo. Apesar disso, ele valorizou o ponto conquistado fora de casa com o empate em 2x2, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

"Resultado que foi um jogo fora, sempre importante levar pontos. Pela circunstância da partida, obviamente que a gente gostaria de ter levado os três pontos. Depois do nosso gol, a ideia foi fortalecer o meio porque obviamente o Ceará viria para cima empurrado pela necessidade do resultado e por sua torcida. A partir desse momento, a gente começou a contra-atacar e não mais fazer o jogo que vinha fazendo. Frustra pelo desejo dos três pontos, mas tenho que elogiar minha equipe que atuou bem", afirmou o técnico, que colocou o volante Ronaldo no lugar do atacante Clayson logo após o Bahia virar o placar para 2x1.

O treinador tricolor comentou o gol do Ceará marcado por Mateus Gonçalves, aos 48 minutos do 2º tempo, que selou o empate no Castelão. "Ímpeto do nosso adversário em começar a lançar bolas na área. Talvez a gente não tenha cortado devidamente para evitar esses cruzamentos. Depois, dentro da área, a gente estava com superioridade numérica. Houve no lance uma dúvida entre o Lucas e o Arthur Caíke para retirar a bola. Ela ficou viva, houve a finalização. Jogada muito mais ao acaso do que de construção. A gente poderia ter muito bem afastado o perigo. Não foi um erro conceitual, estratégico, tático".

Apesar de lamentar o empate cedido no final do jogo, Roger Machado elogiou a atuação de um estreante. O atacante Saldanha, titular do time de transição que disputa o Campeonato Baiano, foi relacionado pela primeira vez pelo treinador para ocupar o lugar no banco de Fernandão, que foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento do filho. O jogador de 20 anos substituiu Gilberto no 2º tempo e mostrou serviço.

"É um jogador que o clube espera muito dele. É um jovem, tem jogado o Baiano com o time do Dado. Mostrou personalidade ímpar para um menino jovem. Entrou com segurança, fez o que ele treina, que é fazer bem o pivô, disputa de bola aérea. É um centroavante canhoto, que é difícil de marcar. Teve uma bola que ele enfiou para o Arthur que poderia ter saído o terceiro gol. Acho que ele entrou bem, mas é um menino que a gente precisa ter cuidado, paciência. Não tenho dúvida que a gente tem um grande centroavante", afirmou Roger Machado.

Quem também recebeu elogios do treinador tricolor foi o volante Flávio. "Acho que falar do Flávio é a mesma coisa que falar do Gregore. Torcedor às vezes tem preferência por determinado jogador. Flávio está atuando em alto nível em todos os jogos. Nível de jogo bem acima da média. Característica dos dois permite que tenha quatro jogadores leves na frente. Equipe precisa de equilíbrio", pontuou.

O Bahia volta a entrar em campo na quarta-feira (19), contra o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A delegação tricolor retorna de Fortaleza para Salvador no domingo (16).