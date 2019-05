Roger Machado lamenta 1º tempo ruim do Bahia contra o Athletico

O técnico Roger Machado não ficou satisfeito com a derrota por 1x0 para o Athletico-PR, nesse domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro, mas também não condenou a atuação do Bahia, na Arena da Baixada. “Eu não posso, de forma alguma, dizer que foi um jogo ruim da nossa equipe. Tenho que valorizar o esforço, o empenho. Mas hoje foram três pontos que deixamos fora de casa, que poderiam ter sido diferentes”, avaliou o treinador.

Na opinião de Roger Machado, o Bahia teve atuações distintas nas duas etapas e deixou a desejar no primeiro tempo. “A gente sabe que o Athletico, principalmente nos dois inícios de tempo, costuma pressionar o adversário e ir fazendo seu estilo de jogo, tentado atrair o adversário para dentro de seu campo, para, em bolas lançadas do Santos, tentar romper essa barreira da pressão por cima. Nessa pressão inicial, a gente foi penalizado com um gol”, pontuou o comandante.

“Mas depois voltamos para a partida de novo e tivemos pelo menos uma ou duas oportunidades importantes, que a gente sabe que, fora de casa, dificilmente você vai criar muitas chances de gol. Mas chegamos com consciência, finalizando o primeiro tempo com justiça do 1x0”, completou Roger.

Para o treinador tricolor, as entradas de Élber, Shaylon e Gilberto nos lugares de Rogério, Ramires e Fernandão, respectivamente, ajudaram o Bahia a aumentar a produtividade no jogo. “No segundo tempo, com exceção dos primeiros minutos também, a gente voltou rapidamente para a partida. As mudanças que entraram elevaram o nível do time. E talvez, no segundo tempo, pudéssemos ter saído com sorte melhor no jogo”, acredita.

Roger Machado ainda elogiou atuação do goleiro Douglas, que fez defesas importantes na partida e evitou uma derrota por placar mais largo. “Fez um belo jogo. Nos ajudou no que pôde”.

O Bahia só volta a entrar em campo no domingo (19), quando enfrenta o São Paulo, às 11h, no Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.