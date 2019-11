Roger Machado será homenageado com a Medalha Zumbi dos Palmares

O técnico do Bahia, Roger Machado, foi escolhido por vereadores da Câmara Municipal de Salvador para receber o título de cidadão soteropolitano e a Medalha Zumbi dos Palmares, homenagem é concedida aos destaques na luta contra o racismo e a intolerância religiosa. A proposta foi apresentada pelo vereador Sílvio Humberto (PSB) e aprovada pela casa por unanimidade.

No Bahia desde abril, o Roger tem se destacado no comando do tricolor e no combate ao racismo. Na partida contra o Fluminense, no dia 12 de outubro, no Maracanã, ele participou de uma campanha contra o preconceito racial junto com Marcão, treinador do Fluminense. Os dois são os únicos técnicos negros na Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante a coletiva pós partida, a fala de Roger sobre o racismo estrutural no Brasil ganhou repercussão.

"A gente precisa falar sobre isso. Precisamos sair da fase da negação. Nós negamos. “Ah, não fala sobre isso”. Porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. Minha posição como negro na elite do futebol, é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria. Eu sinto que há racismo quando eu vou no restaurante e só tem eu de negro. Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Isso é a prova para mim. Mas, mesmo assim, rapidamente, quando a gente fala isso, ainda tentam dizer: “Não há racismo, está vendo? Vocês está aqui”. Não, eu sou a prova de que há racismo porque eu estou aqui", disse o treinador.

A cerimônia que vai homenagear Roger Machado ainda não tem data definida.

Um outro projeto envolvendo Roger Machado também foi proposto na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado estadual Osni Cardoso (PT), o projeto propõe dar a Roger o título de cidadão baiano.