Roger planeja surpreender o Ceará para Bahia vencer fora de casa

Roger Machado está aproveitando uma das raras vezes em que tem a semana sem compromissos oficiais para treinar o Bahia. O próximo jogo do tricolor, no sábado (8), contra o Ceará, será o primeiro dos dois jogos fora de casa que o time fará antes da pausa no calendário em decorrência da Copa América. O outro será dia 12, contra o Internacional.

Nesta temporada o Bahia já fez 38 partidas, o equivalente a um Brasileirão completo em menos de seis meses. Foram cinco competições diferentes, o que provoca um desgaste físico na equipe.

"Nessa semana que a gente teve aberta dei mais um dia para recuperar. Eu tive três treinos, um a menos do que gostaria para privilegiar isso. O jogo vai ser desgastante contra o Ceará e depois vamos para Porto Alegre", explicou Roger Machado.

A partida contra o Ceará será a primeira do Bahia contra um time nordestino nesta edição do Campeonato Brasileiro. Além do Vozão, as outros equipes da região são Fortaleza e CSA.

Quatro times é o número máximo que o Nordeste já conseguiu colocar na Série A no formato por pontos corridos. Além deste ano, em 2018 o campeonato contou com Bahia, Vitória, Sport e Ceará.

Na capital cearense, o Bahia também reencontrará um velho amigo: o técnico Enderson Moreira, demitido no final de março e que deu lugar para Roger no Esquadrão, é quem comanda o Ceará.

“Conhecer os atletas do outro lado, como funciona a cabeça do treinador, isso te dá informações importantes. Enderson conhece muito bem a característica individual de cada atleta", apontou Roger.

Para anular o conhecimento de causa que o treinador rival possui em relação ao Bahia, Roger Machado confessa que procura alguma forma de surpreender o adversário e confia no bom momento do clube para vencer a primeira fora de casa no Brasileiro. "Surpresa a gente sempre procura fazer de alguma forma com adversário que você conhece”, declara Roger.

O Bahia pode se apegar a um dado recente antes de entrar em campo: foi justamente contra o Ceará que o tricolor venceu a sua primeira partida longe de Salvador no Brasileirão do ano passado. A partida foi válida pela 15ª rodada, e o Bahia venceu no estádio Presidente Vargas por 2x0 com gols de Lucas Fonseca e Gilberto - dois jogadores que podem entrar em campo no próximo jogo.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.