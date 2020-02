Copa do Brasil ficou para trás, Ba-Vi também. E após duas derrotas traumáticas, o Bahia estreia na Copa Sul-Americana quarta-feira (12), às 21h30, contra o Nacional do Paraguai, na Fonte Nova Tetracampeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores como atleta, o técnico tricolor Roger Machado comenta sobre o fato de o time fazer o primeiro jogo em casa. A volta será em Assunção, no dia 26. Assista:

Onde assistir à estreia do Bahia na Copa Sul-Americana