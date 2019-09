Roger tem apenas uma dúvida para montar o Bahia que pega o Avaí

O Bahia segue se preparando para encarar o Avaí, na próxima segunda-feira (30), às 20, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Na manhã deste sábado (28) o elenco tricolor voltou aos treinos no Fazendão. Antes do início do trabalho, o técnico Roger Machado passou um vídeo com informações do adversário. Logo depois os jogadores foram para o campo e o treinador comandou um trabalho tático.

Com portões fechados para a imprensa, Roger não deu pistas sobre o time titular, mas se ele seguir a estratégia que vem adotando nas partidas fora de casa, o tricolor terá apenas uma mudança.

A tendência é a de que o volante Ronaldo ganhe a vaga do meia Guerra e reforce a marcação no meio-campo ao lado de Flávio e Gregore. No ataque, Élber segue como titular no lugar de Lucca. O camisa 7 marcou um gol na vitória por 2x0 sobre o Botafogo, na Fonte Nova.

No banco de reservas, a novidade poder o atacante Rogério. Ele está recuperado da cirurgia no ombro e vem treinando normalmente.

Ainda neste sábado o elenco do Bahia embarca para Santa Catarina. No domingo (29) o time faz o último treino, CT do Figueirense, e encerra a preparação para a partida.

Com 34 pontos, o Bahia inicia a rodada na oitava colocação do Brasileirão, a apenas um ponto do G6. Já o Avaí é o vice-lanterna da Série A, com 16 pontos.