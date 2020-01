Rogério é emprestado até 2021 e não defenderá mais o Bahia

Agora é oficial: o atacante Rogério vai defender o Ceará na atual temporada. O time cearense anunciou a contratação na tarde desta quarta-feira (8). Rogério foi cedido pelo Bahia por empréstimo até maio de 2021.

A ida de Rogério para o Ceará já era dada como certa e ele não reapresentou com o elenco Tricolor na última segunda-feira (6). Um dia depois, uma foto do jogador com o uniforme do alvinegro vazou nas redes sociais.

Rogério tem contrato com o Bahia justamente até maio de 2021 e após o empréstimo ao Ceará ficará livre. O jogador chegou ao tricolor no início de 2019, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol e teve pouco espaço na equipe de Roger Machado.

O atacante é o segundo jogador emprestado pelo Bahia ao Ceará. Antes dele, o zagueiro Tiago, que estava no Lanús, foi repassado ao Vovô. Com a saída de Rogério, o Esquadrão deve buscar uma nova opção para o ataque, já que Lucca também deixou o clube e foi para o Al-Khor, do Catar.