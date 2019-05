Rogério sente incômodo na coxa e deve desfalcar o Bahia

Importantíssimo no último triunfo do Bahia após brigar e conseguir assistência para o gol de Élber, o atacante Rogério deve desfalcar o tricolor no jogo desse domingo (26) contra o Fluminense. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Bahia.

Desta vez, a partida é pela sexta rodada Campeonato Brasileiro. O Bahia está invicto na Fonte Nova - venceu os jogos contra Corinthians e Avaí - e precisa manter o retrospecto para não perder o compasso dentro da competição. O tricolor é o 11º colocado com 7 pontos somados até aqui. Adversário da vez, o Fluminense vem logo atrás no 13º lugar, com 6 pontos.

Técnico do Bahia, Roger Machado pode poupar alguns atletas para a partida, já que tem confronto contra o São Paulo na próxima quarta (29), pela Copa do Brasil, e há desgaste em alguns jogadores. Por isso, havia a chance de Rogério ser titular, inclusive.

Em relação à escalação do jogo contra o tricolor paulista, na última quarta-feira (22), Gilberto - que estava suspenso - deve tomar a vaga de Fernandão no comando de ataque. No meio-campo, Ramires pode entrar no lugar de um dos três volantes - Gregore, Elton ou Douglas Augusto.

Bahia e Fluminense se enfrentam na Fonte Nova, às 19h.