Roma faz 3 em time de Robinho e embola grupo na Liga Europa

Após três tropeços consecutivos, a Roma voltou a vencer na Liga Europa e embolou o Grupo J nesta quinta-feira (28) ao derrotar o Istanbul Basaksehir, do brasileiro Robinho, por 3x0, em Istambul. Pela mesma rodada, o Manchester United garantiu sua vaga no mata-mata da competição continental, em razão do outro resultado da sua chave.

Jogando fora de casa, a equipe italiana decidiu a partida ainda no primeiro tempo. Jordan Veretout abriu o placar aos 30 minutos, em cobrança de pênalti. Aos 40, Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert, ex-jogador do Ajax e da seleção holandesa, anotou o segundo. E Edin Dzeko marcou o terceiro, aos 45.

Pela equipe turca, Robinho foi titular, mas teve atuação discreta e foi substituído no intervalo da partida. Apesar do revés, a equipe da casa segue com chances de avançar ao mata-mata. Soma sete pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo J, atrás da vice-líder Roma e do líder Borussia Mönchengladbach, ambos com oito.

Atual primeiro colocado do Campeonato Alemão, o Mönchengladbach também venceu fora de casa. Nesta quinta, bateu o Wolfsberger por 1 a 0, na Áustria. Lars Stindl marcou o único gol da partida, aos 15 minutos da segunda etapa.

Na última rodada, dia 12 de dezembro, a Roma receberá o time austríaco, enquanto o Mönchengladbach terá o adversário turco como adversário, na Alemanha.

O Grupo G vive situação semelhante após os resultados desta quinta. O Rangers lidera a chave após empatar com o Feyenoord por 2 a 2, na Holanda. Também fora de casa, pelo mesmo grupo, o Porto derrotou o Young Boys por 2 a 1. Vincent Aboubakar foi o destaque da partida, com dois gols em apenas três minutos.

Enquanto o Rangers soma oito pontos, Porto e Young Boys exibem sete pontos cada. E o Feyenoord ocupa a lanterna, com cinco pontos. As quatro equipes ainda têm chances de classificação.

Pelo Grupo H, dois empates movimentaram a rodada. Na Hungria, Ferencvaros e Espanyol ficaram no 2 a 2, enquanto CSKA Moscou e Ludogorets Razgrad igualaram em 1 a 1, na Rússia. Estes resultados garantiram o time espanhol no mata-mata, com 11 pontos, líder da chave. Ludogorets, com sete, e Ferencvaros, com seis pontos, brigam pela segunda vaga.

O Grupo I contou com apenas um gol nesta quinta. Saiu na vitória do Wolfsburg sobre o Oleksandriya, fora de casa. Saint-Étienne e Gent empataram sem gols. Gent, com nove pontos, e Wolfsburg, com oito, estão assegurados na próxima fase.

A chave K também já tem os seus classificados: Braga e Wolverhampton. Nove gols agitaram o grupo nesta quinta. O confronto que mais balançou as redes foi o empate de 3 a 3 justamente entre as equipes classificadas, em solo português. O brasileiro Fransergio marcou um dos gols da equipe da casa.

No outro jogo do grupo, o Besiktas bateu o Slovan Bratislava por 2 a 1. Faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, o Braga lidera a chave, com 11 pontos, seguido pelo Wolverhampton, com dez.

United avança

Complementando a rodada do Grupo L, AZ Alkmaar e Partizan Belgrado empataram por 2 a 2, resultado que garantiu no mata-mata o Manchester United. Mais cedo, o time inglês, com uma formação mista, levou uma virada do Astana por 2x1. Mesmo assim, se manteve na liderança da chave, com dez pontos.

Na sequência, o resultado do jogo disputado na Holanda classificou tanto o AZ Alkmaar quanto o próprio United. A equipe holandesa, em segundo lugar na chave, soma nove pontos.