Romance de Anitta com Vitão é apenas marketing para divulgar nova música

Desde o lançamento da música 'Complicado', Anitta e Vitão estão alimentando os boatos de que vivem um affair. Após o 'beijaço' que trocaram no clipe, os cantores viram seus nomes por toda a internet e um romance foi insinuado. Entretanto, segundo o Jornal Extra, tudo não passa de marketing para divulgar o hit.

E os dois estão seguindo à risca a estratégia de divulgação. Vitão, que é uma das atrações do Festival de Verão, por exemplo, disse nos bastidores do Prêmio Multishow ao colunista Leo Dias que já ficou algumas vezes com a poderosa, “mas nada sério”.

Anitta estaria, na realidade, se envolvendo com uma pessoa anônima e se esforçando ao máximo para manter a relação em segredo. Confira a música que a funkeira fez com Vitão: