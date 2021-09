Romário pede saída de Tite antes da Copa: 'Brasil será atropelado'

A Seleção Brasileira é a única com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o que coloca a equipe na liderança isolada, com seis pontos de diferença para a vice-líder, a Argentina. Apesar do bom rendimento, Tite tem sofrido críticas negativas, e uma delas vem de Romário.

O tetracampeão assumiu que não está feliz com o futebol apresentado pelo Brasil sob o comando do técnico. Para o ex-jogador, a seleção deveria passar por uma troca no comando técnico antes da próxima Copa do Mundo, que será disputada entre novembro e dezembro de 2022, no Catar.

"Nós estamos próximos de uma Copa, eu não sei se dá exatamente tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite pra treinador da seleção brasileira. Principalmente pelos resultados negativos que a Seleção vem adquirindo quando pega seleções iguais, pouco melhores ou muito melhores. A Seleção tem apresentado um futebol muito ruim. Tecnicamente falando, péssimo. E taticamente, então, nem se fala", criticou Romário, em entrevista ao site ge.

Para o tetracampeão, a mudança tem que acontecer logo, ou pode acabar vindo tarde demais.

"A gente tem que ter sempre esperança, e eu terei sempre, a gente vai torcer pro Brasil ser campeão no ano que vem pra não passar esse ciclo de novo de 24 anos sem ser campeão, mas vai ser difícil com esse time que tá aí. Com essa forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado. Tomara que eu esteja enganado".

"Pelo menos no meu entendimento, uma mudança de treinador no caso agora, já que não tem tempo, pelo menos diminuiria um pouco o prejuízo. Não adianta é ano que vem resolver isso, aí realmente fica em cima", completou.

Se Tite não agrada Romário, o ex-jogador da seleção já tem um substituto favorito para o cargo: Renato Gaúcho, atualmente no comando do Flamengo.

"É o treinador brasileiro que mais tem demostrado resultados positivos. Ele me parece ser o mais competente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no início da carreira dele, era um Renato diferente de hoje. Hoje é muito mais ousado, definitivamente entendeu como é o futebol moderno. O Renato, na minha opinião, tem a confiança do grupo onde ele é o treinador", explicou ao ge.