Romário reforça apoio a Bolsonaro: 'Antes dele, nosso país estava uma merda'

O ex-craque de futebol e atual senador do Rio de Janeiro, Romário (PL-RJ), declarou que ainda apoia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Antes de Bolsonaro, nosso país estava uma merda do caralho”, disse, em entrevista ao canal 'Cara a Tapa', no YouTube.



Ele ainda mistura algumas críticas em meio ao apoio ao presidente. "Eu faço parte de um partido (PL) que, hoje, é Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um presidente que tem feito coisas positivas para o nosso país. Erra em alguns momentos, principalmente com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, falou algumas coisas que poderia não ter falado”, disse.

No entanto, volta a sair em defesa de Bolsonaro. “Eu, particularmente, convivi com Bolsonaro nos quatro anos de deputado federal, ele estava lá ainda. E o Bolsonaro é um cara muito sério, isso eu posso afirmar. Um cara que tem coragem, que não tem medo de se posicionar. Isso ele trouxe isso para a Presidência. Antes de Bolsonaro, nosso país estava uma merda do caralho”, afirmou o parlamentar.

Disse ainda que, se hoje houvesse uma eleição, votaria no atual presidente.

Romário revelou ainda que recebeu ofertas para participar de esquemas de corrupção. Por outro lado, o ex-jogador disse que como não teve intenção de cometer as infrações, foi "descartado" pelas organizações criminosas.

“No meu primeiro ano chegaram algumas coisas, mas depois você é o que demonstra ser no começo. Minha linha sempre vai ser uma e as pessoas entenderam. Me posicionei de um lado e depois acabou”, completou o ex-jogador.