Ronaldinho reencontra Messi no PSG: 'Colocando a resenha em dia'

Depois de um rápido abraço na semana passada, Ronaldinho Gaúcho e Messi estiveram juntos de novo. E, dessa vez, deu para bater um papo de verdade. O reencontro dos dois aconteceu durante uma gravação para o PSG, nesta terça-feira (26), no Parque dos Príncipes.

O ídolo brasileiro registrou o momento, e comemorou nas redes sociais: "Colocando a resenha em dia...".

Ronaldinho e Messi foram colegas no Barcelona entre 2004 e 2008. O brasileiro, aliás, foi o responsável por dar a assistência para o primeiríssimo gol da carreira do craque argentino, em maio de 2005.

Os dois haviam se encontrado na última terça-feira (19), antes da partida contra o RB Leipizig, pela Liga dos Campeões. Ronaldinho foi convidado de honra do PSG, e falou sobre a saída de Messi do Barcelona para o time parisiense.

"Estou muito feliz de vê-lo no clube em que comecei na Europa. É algo que não pensei que aconteceria, estava certo de que ele terminaria sua carreira no Barcelona. Para mim, foi uma surpresa. Como gosto do PSG, foi uma surpresa boa, mas nunca pensei vê-lo com outra camisa que não fosse do Barcelona", disse Ronaldinho, na semana passada, em entrevista ao Le Parisien.

O PSG foi o primeiro time do ex-jogador brasileiro na Europa. Ele atuou pela equipe entre 2001 e 2003, em um total de 77 partidas, e marcou 25 gols.