Ronaldo comemora uso de atletas da base, mas pede 'paciência'

O goleiro Ronaldo foi um dos principais destaques do Vitória na temporada passada. Várias vezes, fez defesas importantes que ajudaram o time a permanecer na Série B e evitar o rebaixamento. Mas, nas rodadas finais, teve uma lesão muscular e desfalcou a equipe.

Agora, já está à disposição do técnico Rodrigo Chagas e, inclusive, vem participando normalmente da pré-temporada do Leão, iniciada na segunda-feira (8). Ele garante que está recuperado e pronto para retornar à meta rubro-negra.

"Me sinto muito bem fisicamente. Infelizmente, acabei saindo por conta de uma lesão muito chata. Mas a gente teve paciência, tratou de forma muito certa. Então, me sinto muito preparado para poder voltar e ajudar o Vitória", comentou.

Ronaldo sofreu a lesão muscular no início de dezembro. Após uma semana de recuperação, tentou retornar na partida contra o Cruzeiro, pela 28ª rodada, mas deixou o campo ainda durante o primeiro tempo. Ao todo, foi desfalque em 12 jogos do Vitória, sendo substituído por César e Yuri.

Mesmo com as ausências e o problema muscular, o goleiro comemorou a boa temporada que teve no rubro-negro.

"Acho que acabei ajudando o Vitória em alguns jogos. Mas é minha obrigação. Estou aqui para ajudar, trabalho para isso, para representar bem o clube. Assim como eu, todos os jogadores têm esse pensamento. Claro, acabei me destacando algumas vezes, o que é muito bom para a carreira do atleta, mas com o intuito de sempre estar ajudando o Vitória e meus companheiros".

Cria das divisões de base do Leão, Ronaldo também se disse feliz com a promoção de atletas da base. Mas fez uma ressalva: é preciso ter calma na hora de fazer cobranças aos jogadores mais jovens.

"Acho muito legal. Eu acabei vindo da base, então, para a gente, é uma conquista enorme nas nossas carreiras. Mas a gente tem que entender que esses meninos que estão subindo agora vem para ajudar e não para resolver o problema do Vitória. Não adianta a gente colocar uma responsabilidade enorme neles e esperar que vão resolver a situação. Muitos deles subiram agora e estão tendo o primeiro contato de treino. Tem que ter paciência", comentou.

Para a temporada 2021, o goleiro disputará a posição novamente com Yuri, além de Lucas Arcanjo e João Cabral. César, que era reserva imediato, deixou o clube. A primeira chance que ele terá para fazer o retorno será na próxima quarta-feira (17), quando o Vitória enfrenta o Unirb, em Alagoinhas, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.