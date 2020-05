Ronaldo Jacaré descobre que está com covid-19 e luta pelo UFC 249 é suspensa

O lutador Ronaldo Jacaré descobriu que foi infectado pelo novo coronavírus. Ele lutaria no UFC 249 deste sábado (9), em Jacksonville, contra Uriah Hall, e foi retirado do evento.

O diagnóstico do lutador, no entanto, não fez com que os planos da organização do maior evento de MMA do mundo mudassem e o evento ocorrerá normalmente, segundo informou Hunter Campbell, vice-presidente executivo do UFC.



Jacaré chegou em Jacksonville na quarta-feira (6) e informou à organização do UFC que um membro de sua família estava com suspeita da covid-19. Assintomático, ele foi isolado, testado e teve seu diagnóstico divulgado na sexta (8).

Jacaré chegou a participar da pesagem e fez a tradicional encarada à distância com seu oponente, mas estava de máscara e luvas. As diferenças, no entanto, são só dentro do octógono. No Twitter, Hall prestou solidariedade ao brasileiro.

"Irmão, eu sei que isso é horrível. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Estou mais que devastado por essa oportunidade perdida. Eu só desejo que você e sua família se recuperem", postou.

Já o presidente do UFC, Dana White conversou com a ESPN e disse que não ficou surpreso com um lutador ter sido infectado. “Nós fizemos 1.2000 teste em 300 pessoas diferentes durante a semana. Não é inesperado que pessoa fosse testar positivo. O sistema funciona. E o lado positivo disso é que agora que sabemos que o Jacaré testou positivo, ele está fazendo tudo o que é necessário e nós estamos em posição de ajudá-lo no que for preciso”, disse.

Além de Jacaré, outros dois membros da equipe do lutador também testaram positivo.

Veja o card completo do UFC 249:

CARD PRINCIPAL

Tony Ferguson (EUA) x Justin Gaethje (EUA) - pelo cinturão interino dos leves

Henry Cejudo (EUA) x Dominick Cruz (EUA) - pelo cinturão dos gelos

Francis Ngannou (CAM) x Jairzinho Rozenstruik (SUR) - pesados

Jeremy Stephens (EUA) x Calvin Kattar (EUA) - penas

Greg Hardy (EUA) x Yorgan De Castro - pesados

CARD PRELIMINAR

Donald Cerrone (EUA) x Anthony Pettis (EUA) - meio-médios

Aleksei Oleinik (RUS) x Fabricio Werdum (BRA) - pesados

Carla Esparza (EUA) x Michelle Waterson (EUA) - palhas feminino

Vicente Luque (BRA) x Niko Price (EUA) - meio-médios

Bryce Mitchell (EUA) x Charles Rosa (EUA) - penas

Ryan Spann (EUA) x Sam Alvey (EUA) - meio-pesado