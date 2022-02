Ronaldo lembra o quase golaço no Ba-Vi e pede Bahia atento contra Atlético

O clássico contra o Vitória já ficou para trás, mas o atacante Ronaldo ainda tem na memória o quase golaço que anotou durante a partida no Barradão. A finalização de letra após o cruzamento de Jonathan explodiu na trave. O jogador só não lamenta porque na sequência a bola sobrou para Rodallega empatar o duelo.

"Na minha mente, naquele momento, passaram muitas coisas. Eu queria muito desviar a bola, fazer o gol, mas graças a Deus a bola caiu no pé do nosso centroavante que fez o gol. Isso é o mais importante", disse Ronaldo, durante entrevista na tarde desta sexta-feira (4).

Depois de entrar bem na partida contra o Vitória, Ronaldo mira agora o confronto com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (5), no Carneirão, pela Copa do Nordeste. O atacante pede atenção redobrada para o Esquadrão conquistar os três pontos e se manter na parte de cima do grupo B.

"Vai ser um jogo bem atípico, contra uma equipe bem treinada. Não podemos dar mole, é uma competição de tiro e curto e queremos classificar. Somos os atuais campeões e temos que manter isso", afirmou.

Como Guto Ferreira tem realizado um rodízio dentro do elenco tricolor, não será surpresa se Ronaldo iniciar o duelo contra o Atlético como titular. Ele, inclusive, se coloca à disposição do treinador e diz que não tem preferência por posição em campo.

"Eu não tenho preferência, acho que é importante o time ter um atacante de bastante mobilidade, que joga tanto de centroavante como de ponta. Onde me colocar dentro de campo eu vou dar o meu melhor", completou.