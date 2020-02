Ronaldo se diz pronto para ser titular: 'Deixa para a diretoria'

Se o Vitória retornará do Recife com mais um ponto na Copa do Nordeste, após o empate em 1x1 com o Sport neste sábado (1º), muito se deve ao goleiro Ronaldo. Com pelo menos quatro defesas difíceis, ele foi o destaque da partida na Arena de Pernambuco.

O atleta de 23 anos, revelado na base rubro-negra, assumiu uma missão e tanta: substituir Martín Rodríguez, titular do Leão desde julho do ano passado, que se lesionou na primeira rodada do regional, contra o Fortaleza.

Na saída de campo, Ronaldo destacou que estava preparado para o desafio: "Acho que não só eu, mas também Lucas (Arcanjo, titular do sub-23) e todos os outros que estão trabalhando no elenco têm bastante potencial para estar defendendo a meta do Vitória", disse em entrevista à TV Aratu.

"Claro, infelizmente Martín saiu da equipe por uma infelicidade que ocorreu com ele. Mas quem está treinando ao lado dele tem que estar em altíssimo nível. A gente sabe que Martín foi bem, tem ajudado a gente desde o ano passado, então é uma responsabilidade muito grande para quem entra", completou o goleiro.

O uruguaio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com isso, terá que ficar afastado de seis a nove meses. O Vitória já declarou que buscará um novo goleiro no mercado para ser titular, mas "sem desespero", nas palavras do gerente de futebol Alarcon Pacheco.

Ronaldo se diz pronto para assumir a titularidade: "Graças a Deus, tenho entrado bem. Não só agora, mas no ano passado também. Entrei bem sempre nas vezes em que Martín ficou de fora. Então é isso, tem que entrar e dar conta do recado. O resto a gente deixa para que a diretoria decida o que eles entenderem".