Ronaldo vê bom jogo do Vitória, mas reforça necessidade de ganhar

O Vitória empatou em 1x1 com o Confiança na noite deste sábado (10), no Batistão, em Aracaju, pela 10ª rodada da Série B. O resultado, por um lado, foi suficiente para tirar o Leão da zona de rebaixamento. Por outro, aumentou o jejum de triunfos da equipe, que acumula cinco jogos sem vencer na competição.

Daniel Penha abriu o placar e Pablo Siles empatou. O volante, porém, recebeu o cartão vermelho no segundo tempo, após falta em Gustavo Ramos. Ao fim da partida, o goleiro Ronaldo avaliou a atuação do rubro-negro como boa, diante da expulsão. Mas destacou a importância do time em buscar uma sequência de resultados positivos no torneio.

"Com sabor de vitória, não. Mas diante das circunstâncias do jogo... A gente acabou pedendo um jogador. Fizemos uma boa partida. Mas a gente sabe que precisa retormar as vitórias para sair dessa situação, que incomoda para caramba", afirmou Ronaldo.

Com o empate, o Vitória chegou aos oito pontos, e aparece na 16ª colocação. O próximo jogo será contra o Sampaio Corrêa, na terça-feira (13), às 21h30, no Barradão, pela 11ª rodada da Série B.