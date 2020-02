Rose Miriam tem conta conjunta com Gugu que provaria união estável, diz advogado

O caso na Justiça envolvendo Rose Miriam e a família de Gugu Liberato parece estar longe do fim. De acordo com o advogado de Rose, Nelson Wilians, ela e o apresentador tinham uma conta conjunta nos Estados Unidos e isso seria mais um fator que comprovaria a união estável pedida por ela.

Segundo o advogado, essa é apenas uma das provas para mostrar que os dois eram uma família. Há outras, de acordo com Wilians. Rose pede na Justiça o direito a 50% da herança de Gugu Liberato. O advogado não quis dizer se as provas já foram entregues ou se isso ainda seria feito. O caso segue em segredo.

A Justiça de São Paulo decidiu, na noite desta quarta-feira (26), manter a redução da pensão paga a Rose Miriam di Matteo, 52, viúva do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro passado, em Orlando, nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada ao F5 pelo advogado dela.

O valor da pensão tinha passado de R$ 100 mil para US$ 10 mil (cerca de R$ 42 mil), no início do mês, pelo desembargador Galdino Toledo, da 9ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. Rose então apresentou recurso.

A família de Gugu, por meio de sua assessoria jurídica, diz que não tem conhecimento [sobre a conta conjunta e a fase atual do processo] e não pode se manifestar sobre assuntos em discussão judicial, sob pena de crime de violação de sigilo judicial.