Rose usa novo documento para tentar comprovar união estável com Gugu

A defesa de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, apresentou um novo documento para tentar comprovar a união estável dela com o apresentador, que morreu em 2019. Desde o falecimento de Gugu, Rose briga na Justiça para ter direito à herança do apresentador.

A nova tentativa foi detalhada em reportagem do Fantástico, da Rede Globo. Em 2016, para que os filhos conseguissem o green card para morar nos EUA, Gugu escreveu um documento em que chamava Rose de companheira (em inglês, usou a palavra "partner").

"Tenho uma companheira de muitos anos, que é mãe de nossos três filhos (...) Presenteei US$ 555 mil para uso pessoal da minha companheira (...) Declaro que o acima exposto é verdadeiro e correto, tanto do que é do meu conhecimento, sob pena de perjúrio", diz o documento assinado pelo apresentador, que também traz declaração de Gugu de um patrimônio de R$ 200 milhões.

O documento foi traduzido em cartório brasileiro e entregue à Justiça. Para os representantes de Rose, trata-se de uma prova clara.

"Esse é o Santo Graal das provas. Ele declara neste documento, sob pena de cometer perjúrio, de que ela era sua companheira de longos anos", disse o advogado Nelson Williams ao "Fantástico".

Os advogados da família de Gugu acusam o lado de Rose de tentar induzir a opinião pública, que não conhece detalhes do processo, com "fanfarronices". Os defensores dizem que o texto é antigo e que traduções ou interpretações distorcidas não dão credibilidade à tese de Rose.

O advogado dela vai pedir anulação do testamento e também vai ajuizar um pedido de reserva de bens para garantir que o valor não seja gasto antes do processo chegar ao fim.

Atualmente, a herança está dividida em 75% para os três filhos de Gugu e 25% para os cinco sobrinhos.