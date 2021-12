Rossi anuncia que não jogará no Bahia em 2022: 'Deixo meu abraço'

Mais um titular do Bahia em 2021 não vai permanecer na equipe para o próximo ano. Depois de Nino Paraíba usar as redes sociais para anunciar a saída do Esquadrão, o atacante Rossi seguiu o mesmo caminho e se despediu do tricolor.

Na manhã desta terça-feira (28), Rossi usou o seu perfil oficial para dizer que não vai fazer parte do elenco que disputará a Série B. O jogador agradeceu ao clube e aos torcedores pelos dois anos em que defendeu a equipe.

“Hoje venho me despedir do clube que me abraçou e desta torcida que apoiou a cada minuto que estive em campo. Tenho muito orgulho de ter vestido uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, não farei parte do elenco de 2022. Sempre que estive em campo procurei deixar o meu melhor. Deixo meu abraço e a minha torcida! Obrigado Bahia”, escreveu ele.

Rossi chegou ao Bahia em 2020, mas engrenou mesmo durante a temporada 2021. Esse ano ele atuou em 43 partidas, marcou oito gols e deu dez assistências. O atacante tinha um acordo para a renovação automática após ter batido metas presentes no contrato, mas a situação financeira do Esquadrão após o rebaixamento inviabilizou a continuidade do atleta.

Rossi não revelou qual será o seu destino no próximo ano, mas recentemente ele foi procurado pelo Athletico-PR. O Furacão, no entanto, se assustou com o alto salário do jogador e as negociações não avançaram.