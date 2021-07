Rossi recebe o terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra a Chape

Ainda juntando os cacos após duas derrotas seguidas na Série A, o Bahia sabe que vai ter problema para montar o time que enfrenta a Chapecoense, neste domingo (4), às 11h, na Arena Condá, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

Titular absoluto do tricolor, o atacante Rossi recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota para o América-MG, e vai desfalcar o tricolor.

Sem Rossi, o mais cotado para ser titular é Maycon Douglas. Ele tem a concorrência do paraguaio Oscar Ruiz, que não tem empolgado quando entra em campo. Diante do América-MG, Ruiz desperdiçou chance incrível.

Além do desfalque no ataque, o zagueiro Germán Conti segue fora do time. Ele ainda se recuperar do estiramento que sofreu na coxa. O prazo para o retorno aos gramados é de duas semanas. Assim, Lucas Fonseca e Luiz Otávio disputam a posição ao lado de Juninho. Ligger é outra opção.

Nesta quinta-feira (1º), o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor e inicia a preparação para o jogo com a Chape. O tricolor tem 11 pontos na Série A do Brasileirão.