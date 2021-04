Rossi vira líder de assistências do Bahia e brinca com Gilberto

Rossi brilhou mais uma vez no último sábado (10), quando o Bahia venceu o ABC de virada por 2x1 em Pituaçu e garantiu vaga na 2ª fase da Copa do Nordeste. O camisa 7 tricolor deu a assistência para o gol de Gilberto, o primeiro da vitória.

Com mais esse passe para gol, o atacante tornou-se líder de assistências do Esquadrão na temporada 2021. Antes do duelo, ele estava empatado com o próprio Gilberto, com três para cada. Agora, chegou à quarta.

Gilberto, por sinal, participou dos dois gols da virada. Além de marcar o primeiro, dividiu pelo alto com a zaga no lance do segundo e a bola sobrou para o paraguaio Óscar Ruiz. Pela atuação, o camisa 9 foi eleito o Craque do Jogo pela transmissão oficial.

Em entrevista após a partida para o Sócio Digital, que é a plataforma oficial do clube, o camisa 7 brincou com o prêmio do colega de ataque: "Brincadeira, viu? Fez nada o jogo todo, irmão!".





Confira os gols da partida:





"Estava até falando isso com ele agora (nos vestiários). A gente correndo lá atrás pra arrumar a bola pra ele, aí ele faz o gol e o miserável vai e ganha o melhor em campo", completou o atacante, brincando.

Segundo as contas do Bahia, Rossi chegou ao seu 60º jogo com a camisa tricolor. Isso faz do Esquadrão o time pelo qual o atacante de 27 anos mais tenha jogado na carreira.

Antes do Bahia, Rossi havia jogado por Ponte Preta, Mogi Mirim, Paraná, Operário-PR, São Bento, Goiás, Chapecoense, Internacional e Vasco.

"O objetivo era esse: triunfar. Graças a Deus tivemos paciência e tranquilidade para rodar a bola. Uma boa bola do Daniel, que conseguiu me achar, e daí eu achei o Gilberto", disse sobre a jogada decisiva.

O time principal do Bahia só volta a campo no final de semana, para enfrentar o CRB, em Pituaçu, em jogo único das quartas de final do Nordestão. A data e o horário do duelo ainda serão divulgados pela CBF nesta segunda-feira (12).