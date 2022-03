Rota 473: especial do Aniversário de Salvador te leva para matar a saudade das ruas

Pelas vias, pelas veias dessa cidade, qualquer caminho leva a toda parte. Há poesia em cada pessoa; e em cada canto, há também prosa a quem estiver disposto, a qualquer momento. Uma resenha crônica há 473 anos. “Te conheço de algum lugar”, “seu rosto não me é estranho”, “acho que já te vi por aqui”… Em Salvador, há muitas formas de dizer que nos reconhecemos, mesmo que nunca tenhamos nos visto, e qualquer encontro é o centro do infinito.

Por um encanto, ali mesmo no Centro Histórico, Tomé de Souza desce do púlpito e caminha, sem ter noção de qual caminho: descer a Ladeira da Praça ou o Elevador? Entrar para o Pelourinho ou seguir para a Avenida Sete?

Sem saber se é loucura ou literatura, o povo se assusta com a estátua em vida, mas ri em coro quando ela tomba – um quedão no sétimo passo. Um ambulante chega para ajudar e aproveita para amarrar uma fitinha no braço.

“Tá perdido, portuga?” “Estou, mas como sabes que sou português?” “Todo mundo sabe quem você é, Tomé! E você, sabe dizer?” “Eu sei, mas onde estou?” “Não tá reconhecendo?”

Anda um pouco, olha em volta, força a vista ao longe da balaustrada. “Mas como pode? Não tinha nada ali, nem ali, nem aqui… Como a cidade ficou desse jeito e não percebi?” “Também não lembro. Faz dois anos que não saio direito”. “Mas por quê?” “É uma longa história, mas me sinto igual a você: matando uma saudade de séculos.”

A polícia vem chegando. Tomé vai ser abordado. O vendedor, por estar junto, também pode ser levado. “Vumbora, Tomé, que o tempo fechou”. “Mas está fazendo até um solzinho”. “Bota essa máscara no rosto e segura esse CORREIO, que é ele que vai nos mostrar os caminhos”. “Oh, sim, claro. Belo pergaminho!”

Além de saudade, Tomé tem fome, e o novo amigo não menos. Olham a página 28, mas será mesmo o momento? São os melhores tabuleiros, das melhores quituteiras, e o gringo não guenta ver. “Mas o que é isso?” “Acarajé e outras comidas com dendê. Você vai gostar, mas não pode exagerar, hein”. Acaba que fica pra mais tarde, é hora do almoço: página 16, uma lista de restaurantes ao ar livre. “Aceitam moedas de ouro?” “Talvez, mas preferem pix”.

Estômago forrado, hora de assustar o fígado. Na 38, escolhem bares fora do roteiro turístico. “Assim que eu gosto, bebida barata”. “Mas olha aqui, na 36. Um roteiro de bares no Centro Histórico para ir a pé”. “Que nada, Tomé! Aqui a gente já tá visado”. No pergaminho, página 11, sete locais para beber vinho. “Também prefiro, meu amigo. Também prefiro”.

Já grogues, decidem ficar mareados. Mas tem que ser num local reservado. As dicas estão na página 8, que apontam as praias mais vazias da borda da cidade. “Prefiro ficar longe dessa praia de Tubarão, oh pá”.

Tomé quer ver e rever tudo da cidade que fundou. “Se você soubesse andar de bicicleta, olha aqui na página 40. Te levava pra pedalar”. “Mas olha aqui, na 41, lugares para andar ao ar livre. Não serve?” “Servia, mas deixa pra outro dia. Já tá anoitecendo”.

O ambulante, encabulado, olha a 12 e nada comenta. O amigo então pergunta o que são os “picos da volúpia”. “São lugares para fazer aquelas coisas, você sabe...” “Ora, não sei”. “O senhor é casado?” “Viúvo, talvez”. “Então olha aqui, na 23, os lugares para achar uma nova companheira”. “Prefiro ficar só”.

Na página 10, acha uma lista de lugares para relaxar sozinho. Mas não estava só em nenhum momento. Porém, quem estava junto? “Qual seu nome, amigo mercador? Achei que já te conhecia de algum lugar, desde o início”. “Pensei que não ia perguntar. Me chamo Salvador”. “Oh, sim. Parabéns, meu senhor.”

O encontro (ou o conto) acaba aqui, mas este especial do Aniversário de Salvador, feito por uma equipe gigantesca e dedicada – e mais ainda apaixonada pela cidade, saudosa de vivê-la plenamente –, continua para cada um de vocês. Vamos seguir em frente?

