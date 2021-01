Rua da Mata Escura será interditada na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira (25), um trecho da Rua São Jorge da Mata Escura, entre as ruas Direta da Mata Escura e Santa Rita da Mata Escura, será interditado. O bloqueio ao fluxo de veículos permanecerá até a sexta-feira (29).

A interrupção do tráfego acontece por conta das obras da Ligação Mata Escura – BR-324, de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

Os motoristas que estiverem na Rua Direta com sentido à Nova Mata Escura ou ao Vale do Éden ou quem precisar fazer o sentido oposto deve optar por trafegar pelas vias do entorno da Estação Pirajá, pelo Calabetão e pelo Jardim Santo Inácio. Agentes de trânsito vão intensificar a atuação no local para orientar condutores e pedestres. A sinalização também será reforçada para informar sobre a interdição.