Ruan Nascimento sobre ida para o Atlético-MG: 'Fui pego de surpresa'

Após ser eliminado da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o Vitória foca as atenções em ajustar o elenco para a Série B do Brasileiro. Na semana passada, três reforços foram anunciados pelo clube: o volante Lucas Silva e o meia Bruno Oliveira, emprestados pela Caldense, e o atacante Guilherme Santos, do Atlético-MG. Nesta segunda-feira (10), três atletas se despediram da Toca do Leão rumo aos dois clubes mineiros.

Como moeda de troca para a chegada de Guilherme Santos, 19 anos, o atacante Ruan Nascimento, 20, foi emprestado ao Atlético-MG até dezembro. Revelado na base rubro-negra, Ruan foi aproveitado pelo técnico Rodrigo Chagas em oito jogos neste começo de temporada, quatro deles como titular, e marcou um gol.

"Fui pego de surpresa. Eu tinha a expectativa de jogar a Série B no Vitória, mas apareceu essa grande oportunidade e estou pronto para novos desafios", disse o atacante, que já sonha em entrar em campo numa partida da Série A. "Qual é o jogador que não pensa em um jogo grande da Série A? O Vitória está na Série B, mas tem totais condições de estar na A. Minha expectativa é boa, graças a Deus tive essa oportunidade e agradeço ao Vitória por me colocar no cenário nacional. Estou muito motivado e meu pensamento hoje é no Atlético-MG", afirmou.

Também formados na base, o lateral direito Edi Carlos, 21 anos, e o atacante Luan Gabriel, 20, foram emprestados à Caldense para a disputa da Série D. Edi Carlos se profissionalizou este ano. Relacionado para nove jogos, ele entrou no decorrer do triunfo por 2x0 contra o Vitória da Conquista e foi titular no empate em 1x1 com o Fluminense de Feira, ambos pelo Campeonato Baiano.

Luan Gabriel não entrou em campo nesta temporada. Ele estreou como profissional no ano passado, quando fez três jogos no estadual - à época com o time de aspirantes. As informações dos empréstimos foram confirmadas pelo CORREIO e publicadas inicialmente pelos sites Galáticos Online e GE.

Antes de Lucas Silva, Bruno Oliveira e Guilherme Santos, o Vitória também já tinha anunciado a contratação de Samuel Granada, atacante de 20 anos emprestado pelo Fluminense.