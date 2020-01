Ruas do Jardim Brasil terão tráfego modificado a partir da quarta-feira (29)

Em função da realização das obras de requalificação que vêm sendo realizadas no Jardim Brasil, em Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) irá promover algumas alterações no tráfego de veículos na região a partir da quarta-feira (28). A previsão é que o fluxo seja normalizado antes do início do Carnaval.

Neste período a rua Augusto Frederico Schmith ficará interditada no trecho entre as ruas Belo Horizonte e Maceió. Os veículos provenientes da Avenida Centenário terão como opção de tráfego acessar as ruas Belo Horizonte, Belém do Pará e Recife, que terão o sentido de tráfego invertido. Durante a intervenção, o estacionamento será proibido no lado esquerdo da via nas ruas Belo Horizonte e Recife.

Foto: Divulgação

Já a rua Belo Horizonte, no trecho ao lado da Igreja Jesus Maria José, terá sentido único de tráfego sentido rua Frederico Schmidt. Já o trecho da rua Maceió, entre as ruas Belo Horizonte e Frederico Schmidt também será interditado.

Para chegar na Rua Aracaju, condutores deverão seguir pela rua Recife e passar pela rua Maceió.