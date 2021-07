Rui admite inflação no setor, mas descarta atraso na ponte Salvador-Itaparica

Em entrevista coletiva com a imprensa na tarde desta terça-feira (9), o governador Rui Costa admitiu que os custos altos na construção civil estão atrapalhando obras públicas. No entanto, Rui descartou que a situação vá atrasar o início das obras da ponte Salvador-Itaparica e afirmou que o cronograma está mantido.

"Isso vai ser tratado dentro das normas legais que estão previstas no contrato. O que fizemos em reunião é reafirmar o cronograma e a expectativa é que a empresa inicie no mês de agosto a sondagem no mar para dar início ao processo de construção", afirmou o governador.

Rui disse ainda que até obras menores têm sofrido com aumento nos custos por conta da inflação. "Evidente que o custo elevadíssimo da construção civil está impactando todas as obras. Tanto nos municípios, onde fazer um posto ou uma escola está muito mais caro, como em obras grandes. O ferro disparou, o cimento também disparou, praticamente todos materiais relacionados à construção civil dispararam e isso complica um pouco", contou Rui.

Ribeira do Pombal

As declarações de Rui foram dadas em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (9), em Ribeira do Pombal, onde o Governo do Estado inaugurou a Policlínica Regional de Saúde, que atenderá 16 municípios que integram o Consórcio de Saúde Nordeste II que passa a contar com atendimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades como tomografia, mamografia, ressonância magnética, endoscopia e eletrocardiograma.

No momento da entrega, Rui afirmou que a policlínica traz um serviço médico de alta qualidade para todas as cidades do consórcio.

"Me emociono em ver um equipamento desse aqui no sertão, no nordeste do estado. É mais um passo para regionalizar a saúde pública porque são estruturas de saúde de alta complexidade e com equipamentos do mais alto nível para reforçar a atenção básica em saúde no estado", falou.

Para Ribeira do Pombal, as boas notícias não param na instalação da unidade de saúde. Por lá, mais duas obras também foram concluídas: os novos leitos de UTI Adulto e Neonatal do Hospital Geral Santa Tereza e a nova sede do Colégio Municipal Maria Menezes da Conceição.

Com a inauguração, a Bahia chegou a marca de 19 policlínicas regionais de saúde. A de Ribeira do Pombal vai beneficiar os municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Sítio do Quinto e Tucano. O valor investido em obras de mais equipamentos e veículos ficou em torno de R$ 29 milhões.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro