Rui afirma que polícia vai garantir toque de recolher a partir das 20h em Conquista

Apesar do novo decreto do governo antecipar o início do toque de recolher, a prefeitura de Vitória da Conquista anunciou que iria continuar com o horário antigo das restrições, entre 22h e 5h, até quinta-feira (25). No entanto, o governador Rui Costa garantiu que as polícias Militar e Civil vão fazer cumprir o novo horário estabelecido.

"A Polícia Militar e a Polícia Civil vão fazer cumprir o decreto estadual, e todos aqueles que estiveram funcionando após as 20h serão registrados cometendo crime contra a saúde pública", afirmou o governador durante entrevista à TV Bahia, nesta segunda-feira (22).

Rui explicou que antes de alterar o horário das 22h para as 20h, entrou em contato com diversos prefeitos e também com a prefeita em exercício de Conquista, Sheila Lemos. "Ontem, antes de adotar a nova medida, liguei para alguns prefeitos e também falei com a vice-prefeita Sheila antes de editar o decreto e não foi essa posição [de não cumprir o decreto] que eu tive", afirmou.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Conquista, a cidade possui 92,9% de ocupação em leitos de UTI. "Conquista está quase com 100% dos leitos ocupados, lá tem 70 leitos de UTI para a ocivd, sendo que 60 são do goveno do estado e apenas 10 foram contratualizados pelo município. Não é uma boa hora para fazer política", pontuou o governador.

A vice-prefeita Sheila Lemos chegou a fazer um apelo para a abertura de novos leitos na cidade, alegando que a maior parte está sendo ocupada por pessoas de outras cidades. "Apenas 24,3% são pessoas de Vitória da Conquista, enquanto 68,6% vêm de outros municípios. Dos pacientes de fora que estão internados na cidade, verifica-se pacientes da região Oeste (que está fora do toque de recolher), do Extremo Sul, da região Sul e três que são de outros estados", diz nota divulgada.