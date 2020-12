Rui anuncia 'máximo rigor' da polícia para impedir festas de fim de ano

O governador da Bahia, Rui Costa, fez um pronunciamento oficial publicado na manhã desta terça-feira (22) em que afirma que determinou que as forças policiais do estado atuem com “máximo rigor” para impedir a realização de festas na capital e no interior.

“Infelizmente, estamos diante de uma segunda onda do coronavírus. Já determinei às nossas forças policiais o máximo de rigor para impedir a realização de festas na capital e no interior. Quero pedir o seu apoio, use máscara”, afirma o governador no vídeo.

Rui cita que apesar dos esforços da Bahia, que possui alto investimento e a segunda menor taxa de mortalidade por conta da pandemia da covid-19 em todo o país, a situação é preocupante.

“A pandemia tornou esse ano muito difícil e triste. Já são quase nove mil mortos na Bahia. Desde o início, trabalhamos incansavelmente, tratando a pandemia como uma verdadeira guerra a ser vencida”, complementou.

De acordo com o último boletim do coronavírus divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a Bahia já registrou mais de 471 mil casos de covid-19, que resultaram em 8.835 óbitos.

Vale ressaltar que, de acordo com decreto editado pelo governo do Estado, estão proibidos shows e festas, públicas ou privadas, além de outros eventos e atividades com presença de público superior a 200 pessoas.

Confira abaixo o pronunciamento completo de Rui Costa: