Rui anuncia que PMs baianos vão andar com câmeras de monitoramento

Após a operação policial que resultou em três mortos na Gamboa, em Salvador, o governador Rui Costa anunciou que ainda em 2022 os policiais militares andarão com câmeras de monitoramento para filmar as ações deles.

O equipamento já é utilizado em outras partes do Brasil e do mundo e deve ser acoplado no uniforme no militar.

"Ainda esse ano instalaremos câmeras nos uniformes dos policias. Todas essas intervenções que resultam em óbitos são passadas pela mais ampla apuração. Falei com o secretário sobre o andamento desse processo na corregedoria para apurar todos os detalhes", disse Rui, referindo-se a operação na Gamboa.