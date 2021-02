Rui comemora aprovação de vacina da Pfizer e pede o mesmo para a Sputnik

O governador da Bahia, Rui Costa, comemorou a concessão do registro definitivo para a vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech.

"Finalmente, a Anvisa concedeu registro definitivo para a vacina da Pfizer. Como eu tenho dito, o órgão não pode dificultar o acesso a novas vacinas diante da maior pandemia dos últimos 100 anos. É inaceitável continuar perdendo vidas humanas para a burocracia", publicou Rui.

O chefe do Executivo estadual aproveitou a oportunidade para reiterar o pedido de aprovação da vacina russa Sputnik V.

"Agora, precisamos que outras vacinas, a exemplo da SputnikV, também sejam autorizadas para garantir a imunização em massa. A situação é dramática. Só a vacina vai garantir nossa vitória contra o coronavírus."

A Anvisa concedeu o registro definitivo à vacina da Pfizer, nesta terça-feira (23). Essa é a primeira vacina com registro definitivo aprovado pela agência. Com o registro, a vacina tem o uso amplo aprovado nas Américas.

Atualmente, o status da vacina russa é de certificação das fábricas da União Química, responsável pela produção do imunizante no país. Ainda não há previsão da liberação da vacina no Brasil.