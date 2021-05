Rui Costa anuncia novas mudanças no secretariado; Luiz Caetano assume a Serin

Após as primeiras mudanças no secretariado anunciadas no começo do mês, o governador da Bahia Rui Costa anunciou novas mudanças no governo. As mudanças ocorreram em quatro pastas, mas somente três nomes foram anunciados. Ex-deputado federal e ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano assume a Secretaria de Relações Institucionais (Serin). Ele assume a vaga que era ocupada por Jonival Lucas Júnior.



Outra mudança é na Secretaria de Agricultura (Seagri). Lucas Costa deixa a pasta e quem assume é João Carlos Oliveira da Silva, atual secretário de Meio Ambiente. O substituto de João Carlos na Secretaria do Meio Ambiente (Sema) não foi anunciado.



A outra mudança ocorre na Secretaria de Turismo. Fausto Franco deixa a pasta e quem assume é o ex-diretor-geral do Detran, Maurício Bacelar. As trocas foram anunciadas durante o programa Papo Correria, quando o governador responde a perguntas dos internautas. Elas serão publicadas no Diário Oficial desta quarta (19). Rui comentou rapidamente as trocas e disse que outras mudanças devem ocorrer ainda esta semana, sem confirmar se as mudanças serão nos secretariados ou em outros órgãos da gestão.



"Nos dias seguintes faremos alterações em outros órgãos do estado da Bahia", disse.



No começo do mês, Rui anunciou outras duas mudanças. O vice-governador João Leão deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e assumiu a secretaria de Planejamento (Seplan), onde atuou no primeiro mandato de Rui Costa. Ele assumiu o lugar do ex-senador Walter Pinheiro. Quem assumiu a vaga de Leão na SDE foi o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Nelson Leal.