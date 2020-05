Rui Costa anuncia toque de recolher em Jequié: 'só abrirão as farmácias'

O governador Rui Costa anunciou nesta quarta-feira (13) que adotará o toque de recolher na cidade de Jequié, no Sul do estado. O decreto será publicado nessa quinta, no Diário Oficial. A medida valerá das 20h às 5h e permitirá o funcionamento apenas de farmácias.

"Jequié terá a mesma medida que já ocorre em Ipiaú e Itabuna. A partir de amanhã à noite, fecha tudo, inclusive mercado. Só ficam abertas as farmácias. Vamos tomar essa medida e, se as coisas não se jaustarem, vamos aumentar o tempo de restrição. Funcionaremos dois, três dias com fechamento a partir das 20h. Se não funcionar, anteciparemos para 18h, 17h, 15h", disse Rui Costa.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a cidade chegou a 128 casos confirmados de coronavírus. Os dados contabilizam os testes feitos de janeiro até as 17h de hoje.

O crescimento em Jequié chamou a atenção do Governo do Estado. Em 24h, o município contabilizou 25 novas confirmações de infectados pelo vírus, saltando de 103 para 128.

O governador acrescentou ainda que a medida visa diminuir o número de circulação de pessoas na rua e acrescentou que também está preocupado com Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A cidade pulou de 106 para 123 casos confirmados nas últimas 24h e pode ser alvo de medidas restritivas a serem anunciadas nos próximos dias.

Jequié é a terceira cidade a ter toque de recolher decretado, em atuação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal. Além dela, Itabuna, segunda cidade com maior número de casos, com 368 infectados, e Ipiaú, com 106, passam pela mesma situação.