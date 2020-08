Rui Costa critica atuação do Bahia: 'Parece que time pegou covid'

O governador Rui Costa criticou nesta quinta-feira (6) a atuação dos jogadores do Bahia após o time ter perdido a Copa do Nordeste para o Ceará e ter empatado o primeiro jogo que decide o Campeonato Baiano.

"Assisti ao jogo até o final com profunda tristeza. Na quarta-feira, o Bahia entrou com um jogador a menos. Não tem condição esse estilo de jogo de ter alguém cravado dentro da área para 10 jogadores jogarem em função dele não existe mais. Quando você entra com essa filosofia, é jogar com um a menos. Parece que o time inteiro pegou covid e está se recuperando. Não corre, não tem ânimo, está desanimado em campo", disse durante transmissão ao vivo em suas redes sociais. Ele se referia ao jogo de terça, contra o Ceará.

Torcedor do tricolor, Rui disse não gostar do esquema do técnico Roger Machado. "Ontem pareciam 11 amigos antigos que não se encontravam e se juntaram para bater um baba contra o Atlético de Alagoinhas. Sem esquema, sem jogadas organizadas e sem criatividade. Se for para o campeonato nacional assim é preocupante. Vamos fazer contas para não cair", afirmou.

"Realmente está feio o negócio. O time desandou, não sei qual a razão. Se tivesse com salário atrasado, até diria, mas, até onde sei, Bellintani está pagando em dia, né? O salário não está atrasado, mas o time está muito esquisito. Espero que se recupere", falou.