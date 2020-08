Rui Costa garante pagamento dos servidores sem atrasos nos próximos meses

Após afirmar, em abril, que não tinha como garantir que os salários do funcionalismo público fosse pago em dia nos próximos meses, o governador Rui Costa (PT) assegurou nesta sexta-feira (14) que continuará pagando os servidore públicos do estado em dia, sem reduções e atrasos.

"É claro que a arrecadação antes orçada pelo governo teve uma queda considerável. Não dá pra pagar tudo. Mas os pagamentos essenciais continuarão sendo feitos. E um desses pagamentos é o salário dos servidores do estado. Posso dizer que os gastos com o combate à pandemia não nos fizeram parar ou atrasar os pagamentos e não farão", assegurou o chefe do Executivo em entrega de equipamentos, no Parque de Exposições de Salvador. A declaração se dá diante do cenário de incertezas em meio à pandemia do coronavírus.

Rui disse que a arrecadação do governo caiu bastante no primeiro momento da pandemia. O mesmo movimento aconteceu, só que em menor proporção, nos outros meses. "No primeiro mês da pandemia, a arrecadação foi muito ruim. Nos meses subsequentes houve queda, mas não tão grandes como a do primeiro. Se não teve que parar ou atrasar o pagamento antes, o governo não terá que fazer isso agora e nem no futuro", completou.

Em abril, Rui chegou a falar que o governo não tinha previsão de atrasar salários, mas que não tinha "como saber o impacto que isso terá mas adiante". "Não posso dar garantia em função da imprevisibilidade dos próximos meses. Por causa da pandemia, a situação financeira do mundo se complicou. Por isso, oriento aos servidores públicos não contraiam dívidas a longo prazo", explicou o petista na ocasião.