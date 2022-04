Rui Costa libera uso de máscaras em ambiente fechado em toda a Bahia

O governador Rui Costa anunciou, nesta segunda-feira (11), que, pela tarde, assinará o decreto liberando as máscaras em ambientes fechados. A obrigação do uso ainda permanecerá nas unidades de saúde.

Rui justificou a liberação com a redução do número de casos ativos de covid-19 na Bahia, e afirmou que "alcançamos menos de 100 pessoas em leitos de UTI e menos 1.000 casos ativos".

No último dia 7, o governador já havia dito que a flexibilização do uso da máscara em ambiente fechado estaria vinculada à marca de menos de 1000 casos ativos da doença.

“Estamos hoje com 1.200 pessoas contaminadas na Bahia e cerca de 90 pessoas internadas em UTIs. Pretendo, assim que a gente baixar esse número para menos de mil contaminados, aí a gente libera máscaras em ambientes fechados. Eu diria que estamos perto”, comentou o gestor durante agenda no município de Araci.

A liberação em locais abertos está valendo desde o dia 2 de abril.

Salvador

Em Salvador, a Prefeitura já havia autorizado o uso facultativo de máscaras em alguns ambientes fechados. O decreto assinado pelo prefeito Bruno Reis desobriga o uso do item em locais como academias, barbearias, autoescolas e estádios de futebol.

De acordo com o documento publicado hoje no Diário Oficial do Município (DOM) a determinação vale para espaços com ventilação natural e onde deve ser observado o distanciamento social adequado.