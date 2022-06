Rui Costa recebe quarta dose da vacina contra a Covid-19

O governador Rui Costa tomou a quarta dose do imunizante contra a Covid-19 nesta terça-feira (14). A aplicação ocorreu no final da manhã, no Instituto Couto Maia, localizado no bairro de Cajazeiras, na capital baiana. A unidade, especializada no tratamento de doenças infecciosas, também é referência no atendimento a pacientes com Covid-19 no estado.

Com a liberação da aplicação da nova dose de reforço em pessoas com mais de 50 anos, o governador, que tem 59, passou a integrar o público-alvo e já completou mais uma etapa do ciclo de proteção contra a doença.

“Compareça ao posto de saúde da sua cidade antes do São João, do São Pedro, do forró, do milho, do amendoim. Vacina no braço para a gente dançar em paz, sem sobressalto, sem susto depois do São João. Vá lá hoje ainda. Não espere o São João. Antes do São João, se vacine, se proteja”, disse o governador logo após a imunização.

Rui tomou a terceira dose da vacina no dia 6 de janeiro deste ano. As segunda e primeira doses foram aplicadas, respectivamente, nos dias 30 de julho e 7 de maio de 2021. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a Bahia tinha, até essa segunda-feira (13), 2.569 casos ativos de Covid-19. Devido ao recente aumento nos registros de casos e com a proximidade dos festejos juninos, foram intensificados os apelos das autoridades de saúde para que a população atualize o ciclo vacinal.