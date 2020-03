Rui Costa vai processar quem usar carro de som em protesto contra quarentena

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), comentou que não irá tolerar qualquer atitude de estímulo à quebra de quarentena nas manifestações previstas para este domingo (29). Em Salvador, a carreata será às 10h e fará o percurso do novo Centro de Convenções, na Boca do Rio, até o Farol da Barra.

Acompanhado do secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas Boas, o governador participou do Papo Correria nesta sexta (27), com transmissão no YouTube e Instagram, para responder dúvidas da população sobre a pandemia de coronavírus. Na ocasião, o gestor avisou que, quem usar equipamentos de som para pedir o fim da quarentena será punido de forma severa.

"Não posso proibir carro de transitar, mas não vamos permitir carro de som circulando na Bahia, pregando morte das pessoas. O carro vai ser preso e o responsável será levado para a delegacia, onde registraremos crime contra a saúde pública, crime contra a vida humana. Está previsto em lei. Todos que tiverem qualquer estrtutura sonora pregando a desobediência, após a delegacia, serão encaminhados ao Ministério Público, onde abriremos processo criminal".

O governador aproveitou ainda para criticar a postura de quem pretende aderir à carreata. "Seria mais coerente que essas pessoas, ao invés de estar dentro dos seus carros de luxo, com vidro fechado, fossem ao protesto de buzu. A pessoa que tem esse discurso de abrir tudo, deveria deixar o carro na garagem e ir para a manifestação de buzu. É mais coerente do que andar num carro de luxo de R$ 200 mil e pregar que os outros se exponham", acrescentou.

Críticas ao Governo Federal

Antes da interação com os internautas, Rui abriu a transmissão criticando a postura do Governo Federal, que divulgou nas redes sociais um vídeo onde convoca a população para retomar as atividades normalmente, contrariando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que determina o isolamento social.

A campanha iniciou depois que o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em rede aberta de televisão e criticou a postura de quarentena que vem sendo tomada pelos governos estaduais. O governador comparou a situação com a cidade de Milão, na Itália. Lá, o prefeito da cidade tomou uma atitude parecida com a do presidente brasileiro. Atualmente, Milão acumula cerca de quatro mil mortos vítimas do novo coronavírus.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco