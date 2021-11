Rui fala sobre festas de Réveillon: 'PM não apoiará evento que estiver fora do decreto'

O governador Rui Costa disse nesta quarta-feira (10) que os municípios baianos que planejam fazer grandes festas de Réveillon devem estar prontos para bancar a segurança desses eventos.

Ele foi questionado sobre o fato de que os prefeitos têm autonomia para autorizar festas e como o governo vai lidar com isso nesse período de fim de ano. "Cada um vai assumindo sua responsabilidade. Eu já determinei à Polícia Militar que a polícia não apoiará nenhum evento que esteja fora do decreto estadual", disse ele. "Se o município tem condições de oferecer segurança para os eventos públicos que pretende fazer, cada um faça e assuma as consequências e responsabilidades disso".

Rui disse que estava falando para que "fique claro" que nada além do decreto será apoiado. "Para depois alguém dizer que não sabia. Estou pedindo que a PM para cada município oficialize o prefeito ou prefeita que a participação do estado se limitará a isso".

Ontem, ele já havia falado do decreto sobre festas. "Hoje estamos com 2 mil pessoas em eventos, nós vamos subir um pouco para 3 mil pessoas. Hoje estamos com 50% de limite no estádio, nós vamos subir para 70%", disse. Até o final do ano, esses números podem estar diferentes.