Rui pede apoio dos municípios para evitar aglomerações no São João

O governador Rui Costa voltou a condenar todo tipo de aglomeração que tem sido promovida no estado da Bahia, que passou por mais um fim de semana com diversas ocorrências. Durante coletiva na manhã desta terça-feira (14), além de lamentar a insistência da população em organizar e participar de festas clandestinas, Rui afirmou temer o que pode acontecer durante o São João e disse que o governo não tem mais como endurecer as medidas restritivas em território baiano.

"Por enquanto, fica toque de recolher e, pra todo período de São João, a suspensão de transporte intermunicipal. De resto, cabe mais pedir o apoio dos municípios para aumentar a fiscalização já que são eles que possuem mais capilaridade pra fiscalizar do que o Estado", afirmou.

O governador disse ainda que tem recebido sugestões de medidas, mas que, por enquanto, nenhuma será aplicada além das anunciadas. "Eu tô recebendo pedidos pra fazer decreto proibindo fogueira. Não vamos fazer isso porque tem pouca eficácia. Primeiro que você não pode propor aquilo que você não tem capacidade de fiscalizar. E também seria lutar contra uma tradição histórica e cultural. O que a gente pede é que as pessoas não aglomerem pois estarão colocando suas vidas em risco", declarou.

Rui aproveitou para fazer um apelo aos baianos, pedindo que tenham consciência de evitar aglomerações e preservar a sua própria saúde e a dos seus familiares.

"Nós estamos muito preocupados com o período junino. Toda data comemorativa, mesmo familiar, implicou duas semanas depois em uma alta de casos. E se isso se repetir pós São João, com uma taxa tão alta de ocupação de leitos, podemos ter um mês de julho ainda pior do que foi em março. Quero refazer o apelo para que as pessoas se cuidem e não deixem de usar máscara para se protegerem", pediu.

Encosta em Praia Grande

As afirmações do governador foram dadas durante um ato da inauguração de contenção de encosta localizada na altura da Rua Amazonas, no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A obra foi conduzida pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).